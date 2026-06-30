В 'ПриватБанке' евро подешевел: свежий курс валют на 30 июня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 30 июня, остался на прежнем уровне и составляет 45,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 50,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным и составляет 51,55 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 30 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,85 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,17 грн за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 1 копейку и составляет 45,12 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составляет 51,54 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,88 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: