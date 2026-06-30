Жители 12 областей Украины остались без света: в Минэнерго объяснили причины

Из-за непогоды без электроснабжения остаются почти 600 населенных пунктов в различных областях.

В Украине из-за российских обстрелов и непогоды ряд потребителей в разных регионах остаются без электроснабжения. А аномальная жара привела к необходимости сегодня с 17:00 до 22:00 применять графики почасовых отключений для населения и бизнеса.

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга сообщил, что из-за боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

Из-за непогоды без электроснабжения остаются почти 600 населенных пунктов в Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Ремонтные бригады, по словам заместителя министра, уже работают над восстановлением электроснабжения.

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Также Некрасов сообщил, что из-за последствий российских атак и аномально жаркой погоды, которая привела к существенному росту потребления электроэнергии, сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

"Призываем потребителей, по возможности, пользоваться энергоемкими электроприборами в дневное время – с 10:00 до 15:00, а в вечерний период максимальной нагрузки, с 16:00 до 23:00, экономно потреблять электроэнергию. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему и избежать введения более жестких ограничений", – отметил он.

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

29 июня из-за жары в Украине начались аварийные отключения света. В частности, об экстренных отключениях сообщалось в Ривненской и Хмельницкой областях.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что возобновление графиков отключения электроэнергии связано прежде всего с резким ростом потребления из-за жары на фоне масштабной ремонтной кампании на энергетических объектах. По его словам, дефицит мощности на этой неделе в вечерние часы может достигать 2 ГВт.

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