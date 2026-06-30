В Киев идет резкое похолодание: температура упадет сразу на 10 градусов (график)

Изменение погоды в столице ожидается через несколько дней.

Еще несколько дней в Киеве будет жарко, а потом температура резко упадет. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в конце июня и в начале июля киевлян ждет жара. Температура в столице днем будет подниматься до +31°...+32°, а осадков в ближайшие дни не ожидается.

Дождь в столице вероятен только 3 июля, после чего придет и похолодание.

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Ожидается, что 4 июля температура в Киеве упадет сразу на 10 градусов. Днем в субботу ожидается лишь +21°, а в воскресенье +23°.

Ночная температура также снизится с теперешних +22° до более комфортных для отдыха +15°...+17°.

На выходных в Украину пришла волна горячего воздуха из северной части Африки. Как сообщает Украинский гидрометцентр, жаркая погода удержится как минимум в течение ближайших трех дней.

В ночные часы температура воздуха будет +16...+23 градуса, днем ​​– от +27 до +34. Жарче всего будет 30 июня и 1 июля в западных и южных областях, где столбики термометров поднимутся до +35...+38 градусов.

Осадки ожидаются только в отдельных регионах. Сегодня кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Закарпатье, Прикарпатье и местами на юге. В отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с. 1 июля осадки пройдут на крайнем западе страны, а 2 июля – в западных областях. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

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