Стала известна официальная причина смерти звезды фильма 'Звонок'

Дэйви Чейз умрела две недели назад.

35-летняя американская актриса Дэйви Чейз скончалась 16 июня, однако только сейчас стала известна официальная причина смерти.

Ранее сообщалось, что звезда фильма "Звонок" скончалась от осложнений, вызванных менингитом. Однако, как отмечает издание Variety, полиция Лос-Анджелеса назвала другую причину. По их словам, у Дэйви был синдром приобретенного иммунодефицита, или СПИД. Также она постоянно употребляла наркотики. К слову, ранее отец Чейз отмечал, что дочь боролась с наркотической зависимостью с 13 лет и он с ней не общался.

Кстати, бойфренд актрисы Рой Эрнандес отмечал, что у неё действительно были сложные отношения с родными.

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"После тяжелого детства и болезненного разрыва с семьей Дэйви подвергалась преследованиям и боролась за безопасность и счастье в центре Лос-Анджелеса. Когда мы встретились, я пообещал защищать ее и дарить любовь и поддержку, которых она заслуживает. Вместе мы находили моменты счастья и надежды", – подчеркнул мужчина.

К слову, в 2016 году Чейз прекратила актерскую деятельность. У неё были проблемы с законом, в частности, её обвинили в управлении угнанным автомобилем.

Что известно о Дэйви Чейз

В 8 лет актриса начала сниматься в телесериалах "Сабрина", "Зачарованные", "Практика" и "Скорая помощь". В 2001 году Дэйви получила роль Саманты Дарко в культовом фильме Ричарда Келли "Донни Дарко", а также завоевала признание после озвучивания Лило в нашумевшем мультфильме "Лило и Стич" 2002 года. В том же году Чейз получила награду MTV Movies Awards как лучшая злодейка за роль Самары Морган в фильме "Звонок".

Напомним, ранее стало известно о смерти актрисы популярного турецкого сериала Эдже Иртем.

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