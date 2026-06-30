Июль в Украине начнется с аномалии тепла, - синоптик (карта)

Только ближе к выходным погода в Украине начнёт меняться.

В начале июля в Украине ожидается сильная жара, а затем погода изменится . Об этом на своей странице в Facebook рассказал синоптик Виталий Постригань

По его словам, атмосфера продолжает нагреваться под воздействием высотного гребня антициклона, наполненного субтропическим воздухом, который дополнительно прогревается высоким июньским солнцем.

"Следует помнить, что хорошо разогретый воздух – это хорошая почва для грозовой активности. Атмосфера становится нестабильной и "взрывоопасной", и погода может резко испортиться, что может привести к опасным последствиям", – предупредил эксперт.

Видео дня

По его словам, 30 июня ожидается пик жары. Столбики термометров поднимутся до +30°...+34°, а местами будет сильная жара +35°...+37°.

"Июль 2026 года начнётся с тепловой аномалии", – предупреждает Постригань.

В частности, 1–2 июля благодаря антициклону "Иммануил" в Черкасской области среднесуточная температура будет на 5–6° выше климатической нормы. Ночью ожидается +17°...+22°, а днём +29°...+34°.

Только в пятницу, 3 июля, начнется перестройка синоптических процессов. "Мы окажемся на грани жары и прохлады. Нестабильность в погоде будет обеспечивать атмосферный фронт с северо-запада", – объясняет синоптик.

По его данным, на выходных из стран Балтии придет более свежий воздух, и температура снизится.

Погода в июле 2026 года – прогноз на месяц

В этом году июль в Украине ожидается более жарким, чем обычно. Среднемесячная температура будет в пределах +21,8°...+26°, что на 2-3 градуса выше нормы.

В то же время осадков будет недостаточно. В Укргидрометцентре прогнозируют, что в июле выпадет лишь 60–75 % от обычных показателей.

Вас также могут заинтересовать новости: