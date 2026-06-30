Китай призвал Украину и РФ прекратить боевые действия и вернуться к переговорам

Представитель Китая в Совете Безопасности ООН подчеркнул необходимость политической воли для мирного урегулирования.

Китай публично обратился к Киеву и Москве с призывом прекратить боевые действия и как можно скорее возобновить переговорный процесс. Соответствующее заявление прозвучало во время заседания Совета Безопасности ООН.

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй заявил, что Пекин настаивает на немедленном прекращении огня как необходимом условии для дальнейших переговоров между сторонами. По его словам, только после прекращения боевых действий возможен реальный диалог по урегулированию конфликта.

Китайский дипломат призвал обе стороны продемонстрировать политическую волю и без промедления приступить к поиску путей мирного урегулирования. Он также упомянул о страданиях гражданского населения, заявив, что эта проблема вызывает беспокойство Пекина.

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Напомним, что Пекин традиционно не признает себя стороной конфликта и заявляет о своей нейтральной позиции. В то же время в западных странах Китай рассматривают как важного экономического и технологического партнера России, оказывающего ей косвенную поддержку.

По данным западных правительств и аналитиков, РФ получает из Китая товары двойного назначения, в частности микроэлектронику, станки, оптическое оборудование, дроны и компоненты к ним, которые могут использоваться в военной сфере.

Кроме того, у Евросоюза есть доказательства того, что Китай обучал российских военных, в частности, использованию беспилотников.

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