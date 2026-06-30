У россиян 'стал' каждый пятый авиалайнер

Крупнейшие авиакомпании России вынуждены держать на земле почти пятую часть своих самолетов из-за нехватки запчастей и необходимости проведения ремонта. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Критическая ситуация наблюдается в 11 российских авиакомпаниях, которые обеспечивают более 90% пассажирских перевозок в стране: в настоящее время у них не эксплуатируются 130 из 673 самолетов.

Для сравнения: в летний сезон нормальным считается уровень простоя около 10%. Если исключить из подсчетов группу "Аэрофлот", на долю которой приходится примерно половина флота крупных перевозчиков, то у восьми других авиакомпаний фактически не используется почти треть парка – 93 из 322 самолетов.

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Наибольший уровень простоя – около трети авиапарка – зафиксирован у крупнейшего частного российского авиаперевозчика S7. Из-за трудностей с обслуживанием двигателей компания не использует 33 самолета – 32 Airbus A320neo и один Embraer. Всего флот перевозчика насчитывает 104 авиалайнера.

Компания "Уральские авиалинии" не эксплуатирует 10 из 51 самолета. Среди них – все восемь Airbus A321neo, а также по одному Airbus A320 и A321. Авиакомпания Utair вывела из эксплуатации девять из 59 самолетов, в том числе все три дальнемагистральных Boeing 767.

В Nordwind в этом летнем сезоне не выполняют рейсы 12 из 27 самолетов. Речь идет, в частности, о трех из пяти дальнемагистральных Airbus A330 и трех из четырех Boeing 777, используемых на дальних маршрутах.

По словам специалистов, ситуация с выводом из эксплуатации западных самолетов, закупка которых заблокирована санкциями, в течение 2027 года будет ухудшаться.

Российские воздушные суда постепенно стареют, а их ресурс приближается к исчерпанию. Это касается, в частности, самолетов "Суперджет", которые производились со значительной долей импортных компонентов.

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Кризис гражданской авиации РФ – другие новости

Эксперты признают, что российская гражданская авиация столкнулась с системным кризисом.

Несмотря на заявленные планы, РФ изготовила примерно в 15 раз меньше авиалайнеров, чем предполагалось. Таким образом, одна из самых масштабных попыток технологической перестройки авиаотрасли – переход на "отечественное производство" – оказалась под угрозой срыва, а фактически уже может рассматриваться как провал.

По худшему сценарию в ближайшие годы Россия может столкнуться с критическим сокращением гражданской авиации из-за постепенного выбытия иностранных самолетов из парка авиакомпаний, что связанос дефицитом комплектующих и ограничениями на поставки западных самолетов.

Рассчитывать на Китай как на альтернативного поставщика также проблематично: Пекин пока не может полноценно производить современные авиалайнеры.

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