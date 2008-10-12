День Святых Переводчиков отметили в Армении

Один из самых любимых национально-церковных праздников армянского народа - День Святых Переводчиков - отметили в субботу в Армении.

Истории известны примерно сто армянских переводчиков, учеников создателя армянского алфавита Святого Месропа Маштоца (361-440 гг.) и десятого Католикоса всех армян Святого Саака Партева (358-439 гг.), с деятельностью которого связано начало перевода Библии на армянский язык, а также младшие переводчики, ученики их учеников.

Божественная литургия в субботу прошла в церкви Сурб Месроп Маштоц в Ошакане, где покоятся мощи создателя армянского алфавита, сообщили РИА Новости в пресс-канцелярии первопрестольного святого Эчмиадзина.

В связи с праздником из института древних рукописей "Матенадаран" вынесли считающееся более 200 лет святыней Аштарака чудотворное Евангелие Шухонц (1669 год) и в церкви Сурб Месроп Маштоц паломники могли приложиться к нему устами и получить благословения, отметили в пресс-канцелярии.