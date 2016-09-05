В Израиле обрушилось здание многоуровневой парковки: десятки пострадавших (фото)
13:14, 05 сентября 2016Мир
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В Тель-Авиве обрушилось строящееся здание многоуровневой парковки.
На парковку упал строительный кран / Magen David Adom
Об этом сообщает Ynetnews.
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По меньшей мере 30 человек пострадали при обрушении здания многоуровневой парковки, на которую упал строительный кран.
Как отмечается, здание обрушилось в Рамат-ха-Хаяль.
На место происшествия прибыли службы спасения.
Фото: Yaron Brener
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