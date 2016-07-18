Берлин и Вашингтон заключили тайное соглашение - Die Welt

Об этом пишут Мануэль Бевардер и Флориан Фладе в статье "Берлин и Вашингтон заключили тайное соглашение", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Спустя всего несколько дней после террористических актов в Брюсселе, Джеймс Клэппер летит в Германию. Прямолинейный 75-летний мужчина, с лысиной, козлиной бородкой, в очках, является для американского президента Барака Обамы самым важным человеком в борьбе с международным терроризмом. Он – координатор разведки США.

Несмотря на дело Сноудена, Америка и Европа снова объединяют усилия, также и потому, что сейчас угроза исламистского терроризма больше, чем когда-либо. Именно об этом шла речь во время визита Клэппера в начале апреля. В будущем должен быть улучшен обмен информацией об опасных исламистах и устранены "слепые зоны" в борьбе с терроризмом.

Велики опасения, что в Европе произойдут и другие теракты, не говоря уже о страхе того, что органы безопасности дружественных стран предупреждали о преступниках, но этой информации не придали должного значения.

Обмен данными – волшебное слово в борьбе с терроризмом

Такие же мысли посещали и министра внутренних дел Томаса де Мезьера, когда в мае он летал в Вашингтон и подписал там секретное соглашение с Соединенными Штатами, которое было подготовлено в течение нескольких напряженных недель. В нем речь идет о контролируемом обмене данными об исламистах и их маршрутах.

Де Мезьер знал, в прошлом его органы безопасности уже получили много информации о тех, кого американцы подозревали в терроризме. Согласно данным издания "Welt am Sonntag", не все записи были проанализированы и не было произведено сравнение с базами данных или поисковыми системами. Для этого не было правовой базы.

Программа министра внутренних дел ФРГ во время поездки в США была очень напряженной: посещение ФБР, встреча с министром внутренней безопасности Джейем Джонсоном и дискуссия со студентами в Джорджтаунском университете. Особое внимание было уделено встрече с министром юстиции Лореттой Линч. Именно с Лореттой Линч де Мезьер подписал секретный договор, так называемый Меморандум о взаимопонимании.

Обмен данными сейчас звучит, как волшебное слово в борьбе с терроризмом. Данные органов безопасности о потенциальных террористах должны легко перемещаться между государствами, поскольку данные означают знание, а знание поможет обеспечить безопасность. Ничего нового.

Но теперь это будет происходить быстро. Обмен информацией – "лучший способ предотвратить возможные нападения в одной из наших стран", - сказал довольный Томас де Мезьер в Вашингтоне. "Я также выступаю за то, чтобы мы обменивались необходимой информацией".

Полиция и спецслужбы действуют по отдельности

Два года назад первый вернувшийся из Сирии нанес удар в Европе. Мехди Неммуш застрелил четырех человек в Еврейском музее в Брюсселе. Он попал в страну через аэропорт Франкфурта. Поскольку, согласно информационной системе SIS, француз подлежал исключительно скрытому контролю, федеральная полиция пропустила его.

С тех пор европейское сообщество работает над вопросом о том, как улучшить обмен и передачу информации. В прошлом году члены Европейского Союза приняли решение о создании полицейского антитеррористического центра при Европоле в Гааге. Кроме того, было решено возобновить работу группы по борьбе с терроризмом (CTG).

Представители спецслужб 28 стран ЕС, включая Швейцарию и Норвегию, собрались еще после терактов 11 сентября 2001 года. Но оперативное подразделение было сформировано только в июне. Пока неясно, как охотники на террористов из полиции в будущем хотят обмениваться информацией с представителями спецслужб. Ведь до сих пор они действовали по отдельности.

Ошибки перед терактами в Брюсселе

Последние несколько месяцев характеризовались дальнейшими неудачами в процессе борьбы с терроризмом. Примером тому служит Салах Абдеслам. "Организатор" терактов в Париже осенью смог провезти других террористов через всю Европу. При этом Абдеслам проходил полицейский контроль, однажды даже всего через несколько часов после убийств во французской столице. Однако, в системе SIS не было указаний об аресте исламиста. И это, несмотря на то, что у властей уже была информация о террористических связях.

Особенно много ошибок произошло перед терактами в Брюсселе 22 марта. Предположительно, за несколько дней до этого американские власти отправили Европе важную информацию. По сообщениям, Федеральное бюро расследований США передавало Нидерландам информацию о последующей паре братьев-убийц Ибрагиме и Халиде Эль-Бакрауи. Нидерланды, в свою очередь, сообщили об этом бельгийским следователям. Но ничего не произошло.

С тех пор бельгийцы опозорены. Велись разговоры об их "неспособности" и "дилетантском поведении", такое мнение встречалось и в Германии. Но никто не упомянул тот факт, что накануне немецкие органы безопасности получили много информации от Соединенных Штатов о нападениях в Брюсселе – только не использовали ее.

Гигантская база данных в США

В Берлине немецкое правительство пристально следило за тем, как политическая верхушка Бельгии оказалась в отчаянном положении после 22 марта. И Берлин сделал свои выводы. За короткое время правительство приняло новый пакет мер по борьбе с терроризмом. Федеральное ведомство по охране Конституции и Федеральная служба разведки в будущем смогут быстрее и проще обмениваться данными со своими союзниками – как известно, речь идет, прежде всего, о сотрудничестве с Францией.

В то же время в Федеральном управлении уголовной полиции, всего через два дня после нападений в Брюсселе, была создана проектная группа, которая должна была в кратчайшие сроки подготовить конфиденциальное соглашение с США. Его назвали "DADA", немецко-американский обмен данными. Его задача заключается в разработке "процессов для обмена данными с учетом обширных и сложных специальных, правовых и технических требований и вопросов". Должны проводиться испытания.

Цель состоит в том, чтобы предотвратить такие ситуации, как в Бельгии. Информация, полученная от государств, не будет долго храниться на носителях, ее должны сразу оценить и передать в базу данных полиции.

О точном содержании соглашения с американцами официально молчат. В ответ на запрос парламентской фракции Зеленых, правительство объявило, что Федеральное управление уголовной полиции передало Центру по отслеживанию террористической активности (TSC) при ФБР данные о 299 подозреваемых в терроризме. Цифра относительно высокая – во всей Германии насчитывается около 1100 готовых к насилию исламистов.

Правительство не раскрывает данных о том, какой объем информации американская сторона предоставила немецким коллегам. Ясно одно: у американцев гигантская база данных. Только в базе данных Центра по отслеживанию террористической активности ФБР содержится более миллиона имен.