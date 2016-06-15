В Германии усиливается исламофобия

В Германии заметно вырос уровень исламофобии. Опубликованные сегодня результаты исследования ученых из Лейпцигского университета свидетельствуют о том, что напряженность в немецком обществе после прибытия более чем миллиона мигрантов, преимущественно мусульман, усилилась. Об этом пишет Reuters.

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В исследовании приняли участие 2420 респондентов. Каждый второй из них признает, что временами чувствует себя иностранцем в собственной стране из-за большого количества мусульман. Этот показатель вырос по сравнению с 43% в 2014 и 30,2% в 2009 году.

Число тех, кто считает, что мусульманам пора запретить въезд в Германию, также увеличилось. Сейчас их более 40%.