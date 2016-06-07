Суд ЕС запретил отправлять в тюрьму нелегальных мигрантов

В решении говорится, что вместо этого нелегальных мигрантов нужно отправить обратно в государство, из которого они приехали, передает Русская служба Би-би-си.

"Директива о возвращении не позволяет заключать в тюрьму гражданина не входящей в ЕС страны, который до этого не подпадал под процедуру выдворения, лишь за то, что он или она попал(а) на территорию члена Союза незаконно, через внутреннюю границу Шенгенской зоны", - говорится в решении люксембургского суда, верховного судебного органа ЕС, в итоге рассмотрения жалобы Французского кассационного суда.

В решении говорится, что аналогичное правило действует, если мигранта задержали, когда он покидал Шенгенскую зону. Постановление суда не коснется Британии и Ирландии, которые не входят в Шенгенскую зону, а также Дании, которая отстояла право не исполнять решения Суда Евросоюза.

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Решение было принято на основании случая с африканской мигранткой, которую французская полиция задержала за использование фальшивых бельгийских документов возле тоннеля под Ла-Маншем и взяла под стражу за незаконный въезд в страну.

Селина Аффум оспорила это решение на основании директивы ЕС, которая дает нелегальному мигранту 30 дней на то, чтобы добровольно покинуть страну. В директиве говорится, что выдворение не должно происходить с применением "чрезмерной силы", а также подвергать жизнь мигранта опасности.