Die Presse: Португальский агент продал Москве документы НАТО

Об этом пишет Зимон Камм в статье "Португальский агент продал Москве документы НАТО", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Даже опытные шпионы могут проболтаться по телефону. Такая ошибка стала роковой для португальского агента, который, по сообщениям, продал российским спецслужбам конфиденциальные документы НАТО. Следователи давно шли по его следу. После прослушанного телефонного разговора полиция схватила его, когда он обменивался конвертами с российским шпионом в Риме.

Детали, которые стали известны после ареста высокопоставленного сотрудника Службы информации и безопасности Португалии (SIS), напоминают сценарий фильма о Джеймсе Бонде. Два агента – русский и португальский – встречаются друг с другом на площади в центре Рима. Следователи итальянской и португальской криминальной полиции наблюдают за этим и ждут подходящего момента. Они увидели два конверта: в одном – секретные документы о НАТО и ЕС, в другом – 10 000 евро наличными.

До сих пор неясно, какие именно документы Фредерико Джил Карвалью хотел передать агенту российской службы внешней разведки (СВР). По сообщениям СМИ, речь может идти о строго конфиденциальных документах с секретной информацией об экономике и политике НАТО и ЕС.

Встреча в Риме

Две недели назад в столице Италии оба агента были арестованы по подозрению в шпионаже, коррупции и разглашении государственной тайны. Джил Карвалью в воскресенье был отправлен в Лиссабон, во вторник его привели на допрос к следственному судье, он остается под стражей. Его адвокат назвал обвинения в шпионаже "необоснованными" и "абсурдными".

За несколько дней до ареста 57-летний португальский агент совершил роковую ошибку. Он отклонил приглашение, сказав, что его не будет в Португалии в это время. Это привело следователей в состояние боевой готовности, поскольку он не сообщил своему работодателю, службе SIS, о своем пребывании за границей.

Российский шпион до сих пор находится в римской тюрьме, им оказался Сергей Николаевич Поздняков. Процесс экстрадиции 46-летнего россиянина продолжается, и пока неясно, отправят ли его в Португалию. Россия хочет предотвратить его выдачу любой ценой, поэтому увеличила дипломатическое давление на итальянские власти.

Фиаско в сфере политики безопасности

Для Португалии этот случай означает фиаско в сфере политики безопасности. Службе информации и безопасности Португалии давно было известно о пристрастии Фредерико Джила Карвалью к жительницам Восточной Европы, в частности, самой России, что доказывает его страница в Facebook. SIS считала это "потенциальной проблемой". Поэтому, несмотря на более чем 20-летний стаж службы, Карвалью перевели в отдел, который занимается менее конфиденциальными вопросами.

Управление безопасности НАТО в Бельгии, которое координирует и контролирует политику безопасности альянса, начало расследование. В ближайшие дни в Лиссабоне ожидают следственную комиссию НАТО, чтобы проанализировать степень разглашения государственной тайны. Недавно стало известно, что в Риме оба шпиона встречались не впервые.

Сообщники в секретной службе?

Одно из приоритетных заданий следователей заключается в том, чтобы выяснить, какие секретные документы были проданы, и прежде всего, выдал ли португальский агент имена и местонахождение западных шпионов российским спецслужбам.

Кроме того, неясно, как Карвалью удалось получить доступ к сверхсекретным документам, а затем вынести их из здания SIS. Следственные органы не исключают возможность того, что у него были сообщники в самой Службе информации и безопасности Португалии.