В Иерусалиме произошел взрыв в автобусе, подозревают атаку боевиков (фото, видео)

Об этом сообщает РБК со ссылкой Haaretz.

Издание подчеркивает, что причины произошедшего пока неясны.

Как пишет Reuters, инцидент произошел на юго-востоке города. На кадрах, которые есть в распоряжении агентства, виден дым и сгоревший автобус.

В свою очередь Сursorinfo сообщает, по предварительным данным, переданным столичной полицией, в автобусе мог находится террорист, которы привел в действии взрывное устройство. Однако эта версия пока не подтверждена.

Второй канал ИТВ передает, что взрыв прозвучал в пустом автобусе. Пострадавшие - пассажиры второго автобуса, которые проезжал мимо.

По данным Службы скорой помощи, двое пассажиров получили тяжелые ранения, еще один - средней степени тяжести, остальные пострадали легко. При этом отмечается, что среди пострадавших нет людей, получивших осколочные ранения, которые характерны для такого вида терактов.

В настоящее время полицейские проверяют местность, опасаясь других взрывных устройств. Эвакуация пострадавших завершена.

По сведениям Первого канала ИТВ, автобус, в котором прозвучал взрыв, сгорел до основания. Второй автобус получил незначительные повреждения, видимо, взрывной волной.

