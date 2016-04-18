В Иерусалиме произошел взрыв в автобусе, подозревают атаку боевиков (фото, видео)
В Израиле при взрыве в автобусе в Иерусалиме пострадали не менее 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает РБК со ссылкой Haaretz.
Издание подчеркивает, что причины произошедшего пока неясны.
Как пишет Reuters, инцидент произошел на юго-востоке города. На кадрах, которые есть в распоряжении агентства, виден дым и сгоревший автобус.
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В свою очередь Сursorinfo сообщает, по предварительным данным, переданным столичной полицией, в автобусе мог находится террорист, которы привел в действии взрывное устройство. Однако эта версия пока не подтверждена.
Второй канал ИТВ передает, что взрыв прозвучал в пустом автобусе. Пострадавшие - пассажиры второго автобуса, которые проезжал мимо.
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По данным Службы скорой помощи, двое пассажиров получили тяжелые ранения, еще один - средней степени тяжести, остальные пострадали легко. При этом отмечается, что среди пострадавших нет людей, получивших осколочные ранения, которые характерны для такого вида терактов.
В настоящее время полицейские проверяют местность, опасаясь других взрывных устройств. Эвакуация пострадавших завершена.
По сведениям Первого канала ИТВ, автобус, в котором прозвучал взрыв, сгорел до основания. Второй автобус получил незначительные повреждения, видимо, взрывной волной.
BREAKING PHOTO: Scene in Jerusalem after at least 20 people have been wounded in a bus bombing. pic.twitter.com/LDtBK19Q0w— Israel News First (@IsraelNewsFirst) April 18, 2016
2 buses are now on fire. Reports suggest the buses were empty at time of bombing and casualties were pedestrians. pic.twitter.com/J19UKXVtNW— Israel News First (@IsraelNewsFirst) April 18, 2016
HAPPENING NOW - WATCH: Massive Bus explosion in Jerusalem, 20 wounded, 2 seriously, possibly terror related. pic.twitter.com/HOmztb07IY— Israel News Feed (@IsraelHatzolah) April 18, 2016