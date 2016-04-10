Египет отдал Саудовской Аравии два острова

Египет и Саудовская Аравия подписали соглашение по делимитации морской границы между государствами, в соответствии с которым находившиеся под управлением Каира спорные острова Тиран и Санафир в Красном море отошли Эр-Рияду.

"Острова официально включены в территориальные воды Саудовской Аравии", - говорится в обнародованном в субботу вечером заявлении правительства АРЕ, сообщает ТАСС. Читайте такжеЕгипет и Саудовская Аравия построят мост через Красное море Согласно коммюнике кабинета министров, такой шаг "позволит обеим сторонам извлечь выгоду из исключительной экономической зоны". Подписанный документ должен быть еще ратифицирован парламентом.

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