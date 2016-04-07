Глава Комитета ассоциации Украина-ЕС: Результат референдума - не очень хорошая новость для Нидерландов

Такое мнение он высказал в четверг в Брюсселе на конференции, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Это не очень хорошая новость, прежде всего, для Нидерландов, потому что это они сейчас должны решать эту проблему, в то время, когда документ уже был ратифицирован парламентом", - сказал депутат Европарламента.

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По словам политика, Европарламент сейчас вместе с другими институтам проводит анализ в поиске возможного решения. "Я думаю, что это даже несправедливо, чтобы делегировать народу решать вопросы, определяющие стратегическое видение другого народа, без того, чтобы они (народ) могли адекватно влиять на дискуссию. С моей точки зрения, это не должно быть вопросом референдума. Это - несправедливо. Разве это не абсурд, когда лишь 0,6% всего населения Европы сказали "нет" вступлению в действие Соглашения для страны с населением в 45 миллионов? Эту математику нелегко проглотить", - убежден Пленкович.

Вместе с тем, депутат ЕП выразил уверенность, что решение будет найдено. "На этом этапе я бы хотел услышать, какова позиция правительства Нидерландов относительно референдума, который, при всем уважении, имеет рекомендательный характер", - подчеркнул он.

При этом политик напомнил, что референдум был организован группой, которая "хотела использовать новый закон, чтобы антиевропейский вопрос был внесен в повестку дня Нидерландов".

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая также присутствовала на конференции, заверила, что Украина будет продолжать выполнять Соглашение. "Большая часть Соглашения уже вступила в силу, и мы не должны ждать каких-либо референдумов, чтобы продолжать его выполнение. Это - наша главная цель", - подчеркнула она.

Зеркаль также назвала результаты референдума "негативным сигналом", который будет "негативным образом" использован российской пропагандой.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства (ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, «за» проголосовали 38,1%, «против» - 61,1%.

Официальные данные должны быть объявлены Избирательным советом Нидерландов 12 апреля.