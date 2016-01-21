Премьер Турции в Давосе обвинил РФ в попытках сорвать переговоры по Сирии

Об этом на форуме в Давосе заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передает Reuters.

Премьер заявил, что для властей Турции нет разницы между Рабочей партией Курдистана, ИГИЛ и другими запрещенными в Турции группировками, которые являются активными в регионе.

При этом он отметил, что «некоторые силы, в том числе Россия», пытаются сорвать переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, подключая к ним «Отряды народной самообороны», которые официальная Анкара считает террористической организацией.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет,нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

28 ноября президент России Владимир Путин ввел против Турции санкции, в частности, о запрете ввоза отдельных видов товаров, выполнения услуг, а также приостановил действие безвизового режима.