Фединчик воссоединился с Денисенко ради 8-летнего сына и показал фото

Актеры развелись в 2025 году.

Известный украинский актер Андрей Фединчик воссоединился со своей бывшей супругой, актрисой Наталкой Денисенко в особенный день для их общего сына Андрея. Поводом для встречи стал выпускной в школе.

"Окончил мой казачок 2-й класс. Я помню, что не любил учиться. Но знать бы тогда, что самая тяжелая школа - это школа жизни", - написал Фединчик в подписи к опубликованным фото в Instagram.

Актер показал серию снимков с экс-женой и сыном, а также с его другом.

Видео дня

"На втором фото Андрей со своим одноклассником и другом Егором. И когда нужно делать фото, они всегда кривляются, - моя школа. В конце концов, я и профессию избрал себе подходящую. Хороший солнечный день", - добавил Фединчик.

Напомним, недавно Наталка Денисенко рассказала, сколько денег в месяц тратит на 8-летнего сына от Фединчика. По ее словам, актер участвует в финансировании обучения мальчика.

"Школа стоит 18 тысяч гривень в месяц, но всегда ее оплачивает отец Андрея. А факультативы плюс питание - выходит от 9 до 15 тысяч гривень… Такая приблизительно сумма. Одежда… на весну я заказала… 10 тысяч гривень я потратила", - рассказывала актриса.

Вас также могут заинтересовать новости: