Три знака Зодиака ждет триумф во всех делах на следующей неделе

В списке есть представители знака Весы.

Составлен гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2026 года. Жизнь начнет меняться к лучшему для трех знаков Зодиака. Сезон Рака наполняет пространство мягкой, заботливой и восстанавливающей энергией, помогая обрести внутреннюю гармонию и почувствовать поддержку Вселенной, пишет YourTango.

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28 июня Марс переходит в знак Близнецов, усиливая коммуникацию, решительность и скорость мышления. В этот период многие почувствуют прилив энергии и желание действовать. Марс в Близнецах любит движение и разнообразие, поэтому неделя обещает быть насыщенной событиями. При этом планета формирует соединение с Ураном, пик которого придется на 3 июля, однако его влияние станет заметным уже в последние дни недели. Этот аспект способен принести неожиданные повороты, внезапные новости и перемены, которые в итоге помогут улучшить жизнь.

Весы

В начале недели Меркурий находится в эмоциональном Раке и постепенно готовится к ретроградному движению. Из-за этого могут возникать перепады настроения, повышенная чувствительность и внутренние сомнения. Сейчас особенно важно сохранять ясность мышления и не позволять эмоциям брать верх.

Сосредоточьтесь на текущих задачах и избегайте лишней суеты. Полезно составить список приоритетов и придерживаться намеченного плана. В рабочих вопросах старайтесь фиксировать важную информацию, чтобы ничего не упустить.

Весам также стоит перестать ставить потребности окружающих выше собственных. Настало время уделить больше внимания своему эмоциональному благополучию и душевному равновесию. Дипломатичность останется вашим сильным качеством, но сейчас важно контролировать прежде всего собственные чувства, а не пытаться влиять на настроение других людей.

Рак

На этой неделе энергии у вас будет достаточно, однако мысли могут постоянно отвлекать от реальности. Соединение Марса и Урана способно провоцировать раздражительность, нервное напряжение и ощущение эмоционального истощения. Дополнительную путаницу создает и приближающийся ретроградный Меркурий.

По возможности не начинайте новые масштабные проекты и важные дела. Сейчас лучше завершать начатое и готовиться к предстоящим изменениям. Если все же придется запускать что-то новое, не рассчитывайте на быстрые результаты.

Аспект Марса и Урана может также вызывать вспышки гнева – как по отношению к себе, так и к окружающим. Старайтесь проявлять терпение и не вступать в споры ради доказательства своей правоты. Излишние объяснения лишь усилят напряжение. Полезно посвятить больше времени себе, отдыху и общению с людьми, которым вы действительно доверяете. Помните, что сложный период временный, а впереди вас ждут более спокойные и благоприятные дни.

Близнецы

Марс входит в ваш знак, наполняя вас энергией, инициативностью и стремлением действовать. Однако одновременно планета приближается к напряженному взаимодействию с непредсказуемым Ураном, что может принести неожиданные события и выбить из привычной колеи.

В течение недели вы можете ощущать внутреннее беспокойство и сложности с поиском баланса между логикой и эмоциями. Хотя обстоятельства будут подталкивать вас прислушиваться к своим чувствам, рациональная натура Близнецов может сопротивляться этому, вызывая дополнительное раздражение.

Особое внимание уделяйте деталям и тщательно проверяйте информацию. Список приоритетов поможет избежать хаоса и сохранить контроль над ситуацией. Если почувствуете избыток напряжения, направьте энергию в физическую активность – прогулки, тренировки или любое движение пойдут на пользу.

Несмотря на природную общительность, сейчас вам может быть комфортнее работать самостоятельно и проводить больше времени наедине с собой. Не забывайте о заботе о собственном состоянии и находите время для занятий, которые помогают успокоить мысли, замедлиться и сосредоточиться на действительно важных вещах.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака обретут счастье в ближайшее время.

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