Турция 10 раз предупреждала российский Су-24 о нарушении воздушного пространства

11:25, 24 ноября 2015
Мир
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Турецкие военные выпустили заявление, согласно которому перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Самолет / twitter.com/

Отмечается, что предупреждение вынесли 10 раз за пять минут, передает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

В свою очередь в российском Минобороны подчеркивают, что самолет летел исключительно над территорией Сирии, которая разрешила полеты российской военной авиации.

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Напомним, российский самолет упал в сирийской провинции Латакия.

Ранее турецкая сторона выносила России предупреждения в связи с нарушением воздушного пространства Турции в ходе военной операции в Сирии.

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