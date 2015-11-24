Турция 10 раз предупреждала российский Су-24 о нарушении воздушного пространства
11:25, 24 ноября 2015Мир
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Турецкие военные выпустили заявление, согласно которому перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
Самолет сбили сегодня / twitter.com/
Отмечается, что предупреждение вынесли 10 раз за пять минут, передает Газета.ru со ссылкой на Reuters.
В свою очередь в российском Минобороны подчеркивают, что самолет летел исключительно над территорией Сирии, которая разрешила полеты российской военной авиации.
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Напомним, российский самолет упал в сирийской провинции Латакия.
Ранее турецкая сторона выносила России предупреждения в связи с нарушением воздушного пространства Турции в ходе военной операции в Сирии.
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