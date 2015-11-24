Турция 10 раз предупреждала российский Су-24 о нарушении воздушного пространства

Отмечается, что предупреждение вынесли 10 раз за пять минут, передает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

В свою очередь в российском Минобороны подчеркивают, что самолет летел исключительно над территорией Сирии, которая разрешила полеты российской военной авиации.

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Напомним, российский самолет упал в сирийской провинции Латакия.

Ранее турецкая сторона выносила России предупреждения в связи с нарушением воздушного пространства Турции в ходе военной операции в Сирии.