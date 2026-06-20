46-летняя Витвицкая во второй раз вышла замуж (видео)

Радостной новостью телеведущая поделилась в Instagram.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая ждет первенца, во второй раз вышла замуж. Избранником ведущей стал военнослужащий Алексей Ситайло.

Пара официально зарегистрировала брак 20 июня 2026 года. Об этом Витвицкая сообщила в своем Instagram, опубликовав трогательное видео с церемонии.

Для особого дня жених выбрал военную форму, а Соломия предстала в белом платье с вышивкой. Ее волосы были заплетены в косу, уложенную вокруг головы, а завершала образ лента кремово-золотого оттенка. В руках Витвицкая держала нежный букет розовых роз.

Видео дня

"20.06.2026", - коротко подписала видео Витвицкая, добавив к подписи эмодзи обручального кольца.

Напомним, 16 июня телеведущая Соломия Витвицкая отметила свой день рождения, ей исполнилось 46 лет.

В апреле Витвицкая объявила, что впервые станет мамой.

В 2024 году стало известно, что Соломия Витвицкая состоит в отношениях с военнослужащим Алексеем Ситайло. В 2025 году пара обручилась во время поездки в Карпаты. Сейчас они ждут первенца. Недавно ведущая рассекретила пол будущего ребенка. Оказалось, что у пары должен родиться сын.

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