Путин не видит причин налаживать отношения с Турцией, назвав инцидент с Су-24 "враждебным актом"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин сказал на ежегодной большой пресс-конференции.

“Мы считаем, что действия турецких властей в отношении нашего самолета, который они сбили, - это не недружественный акт, а враждебный акт. Сбили военный самолет, у нас люди погибли”, - сказал Путин.

Он отметил, что российскую сторону особенно возмутил тот факт, что турецкая сторона вместо того, чтобы сразу же извиниться, “побежала в Брюссель, и караул – нас обижают”.

“Кто вас обижает? Мы кого-то трогали там, что ли? Нет!”, - сказал Путин.

«С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться, практически невозможно. Даже там и тогда, где и когда мы говорим: мы согласны, они сбоку или в спину наносят нам удары, причем по непонятным абсолютно причинам», - подчеркнул Путин.

По мнению президента, на межгосударственном уровне взаимодействие с Анкарой почти невозможно, но на гуманитарном уровне будет продолжено, «хотя и здесь есть проблемы». «Нынешнее турецкое руководство добилось того, чего даже, наверное, не ожидало: мы вынуждены были принять определенные ограничительные меры в экономике и по некоторым другим линиям», - отметил российский лидер.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкий бомбардировщик сбил российский Су-24, который, как заявили в Анкаре, нарушил воздушное пространство Турции.

После этого Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".

Также Турция задержала 27 российских судов в ответ на задержку Россией восьми коммерческих судов, которые в Черном море шли под турецкими флагами.