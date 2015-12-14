"Ошибка летчиков" не должна влиять на отношения Анкары и Москвы – Эрдоган

Двусторонние отношения Турции и России не должны страдать из-за "ошибки летчиков".

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Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, возвращаясь из Туркменистана, пишет Hürriet Daily News.

"Кто совершил эту ошибку? Это пилоты, которые проявили халатность и не слышат предупреждения. Мы не сторонники конфликта. Мы хотим продолжать наше стратегическое партнерство, а также желаем, чтобы наши отношения с Россией были такими же, как и раньше. Мы успешно сотрудничали последние 10-11 лет и хотим, чтобы это продолжилось", - сказал президент.

Эрдоган отметил, что он провел переговоры с главами соседних с Россией государств. Лидеры этих стран пытаются помочь ему найти выход из кризиса.

Напомним, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны. Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что бомбардировщик пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.