ИГ официально подтвердило свою ответственность за теракты в Париже

Как передает BBC, соответсвующее заявление было распространено ИГ как в письменной форме на французском и арабском языках, так и в аудио-формате.

Читайте такжеОлланд обвинил в парижских терактах ИГ и объявил трехдневный траур

В заявлении утверждается, что "восемь братьев, надевших взрывные жилеты и автоматы, атаковали тщательно выбранные места в самом сердце французской столицы".

Боевики ИГ при этом называют Париж "столицей мерзости и извращения".

Читайте такжеОпубликовано видео бегства посетителей из клуба Bataclan во время теракта

#IS have officially claimed responsibility for #Paris attacks. Statements in Arabic and French so far. pic.twitter.com/fpf6o7g1RB