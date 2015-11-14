ИГ официально подтвердило свою ответственность за теракты в Париже
13:53, 14 ноября 2015Мир
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Террористическая организация "Исламское государство" официально подтвердила свою ответственность за теракты в столице Франции в ночь с 13 на 14 ноября.
REUTERS
Как передает BBC, соответсвующее заявление было распространено ИГ как в письменной форме на французском и арабском языках, так и в аудио-формате.
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В заявлении утверждается, что "восемь братьев, надевших взрывные жилеты и автоматы, атаковали тщательно выбранные места в самом сердце французской столицы".
Боевики ИГ при этом называют Париж "столицей мерзости и извращения".
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#IS have officially claimed responsibility for #Paris attacks. Statements in Arabic and French so far. pic.twitter.com/fpf6o7g1RB
— Charlie Winter (@charliewinter) November 14, 2015
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