Сирийская оппозиция обвинила Россию в агрессии против мирных жителей

Об этом на пресс-конференции заявил лидер оппозиции Халед аль-Ходжа, сообщает на своей странице в Twitter независимый дипломат Реза Афшар.

В частности, аль-Ходжа осудил российскую агрессию. По его словам, сирийский народ имеет право противостоять данным действиям России.

"Лидер оппозиции Сирии Халед аль-Ходжа осудил агрессию России. Сирийский народ имеет право противостоять российской агрессии", - говорится в сообщении.

#Syria people have right to resist #Russia aggression - opposition Pres @Khaledkhoja at packed @UNCANews #UNGA2015 pic.twitter.com/yN3s8YVHdv

Также отмечается, что гражданское население Сирии нуждается в защите до того, как будет выработано политическое решение ситуации.

"Защита гражданских в Сирии нужна прежде, чем будет найден политический путь", - говорится в сообщении.

Protection of #Syria civilians is necessary before there can be a political track - Pres of opposition @Khaledkhojapic.twitter.com/L8bb81UWed