Сирийская оппозиция обвинила Россию в агрессии против мирных жителей

Об этом на пресс-конференции заявил лидер оппозиции Халед аль-Ходжа, сообщает на своей странице в Twitter независимый дипломат Реза Афшар.

В частности, аль-Ходжа осудил российскую агрессию. По его словам, сирийский народ имеет право противостоять данным действиям России.

"Лидер оппозиции Сирии Халед аль-Ходжа осудил агрессию России. Сирийский народ имеет право противостоять российской агрессии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что гражданское население Сирии нуждается в защите до того, как будет выработано политическое решение ситуации.

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"Защита гражданских в Сирии нужна прежде, чем будет найден политический путь", - говорится в сообщении.

Protection of #Syria civilians is necessary before there can be a political track - Pres of opposition @Khaledkhojapic.twitter.com/L8bb81UWed — Reza Afshar (@RezaMac) September 30, 2015

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, Совет федерации РФ по представлению президента России Владимира Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

В начале сентября СМИ сообщили, что российские военные уже принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск.

Напомним, сегодня Россия нанесла первый авиаудар в Сирии, однако не по исламистам, а по оппозиционерам. В результате этого, по данным правозащитников, погибли 12 детей.

Россия уверяет, что речь идет об использовании Военно-воздушных сил России для поддержки войск режима Асада в Сирии в борьбе против «Исламского государства».