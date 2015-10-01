Сирийская оппозиция обвинила Россию в агрессии против мирных жителей
Сирийская оппозиция обвинила Россию в бомбардировке мирных кварталов.
Об этом на пресс-конференции заявил лидер оппозиции Халед аль-Ходжа, сообщает на своей странице в Twitter независимый дипломат Реза Афшар.
В частности, аль-Ходжа осудил российскую агрессию. По его словам, сирийский народ имеет право противостоять данным действиям России.
"Лидер оппозиции Сирии Халед аль-Ходжа осудил агрессию России. Сирийский народ имеет право противостоять российской агрессии", - говорится в сообщении.
#Syria opposition President @Khaledkhoja condemns #Russia aggression. pic.twitter.com/MG5h13Xh3h
— Reza Afshar (@RezaMac) September 30, 2015
#Syria people have right to resist #Russia aggression - opposition Pres @Khaledkhoja at packed @UNCANews#UNGA2015pic.twitter.com/yN3s8YVHdv
— Reza Afshar (@RezaMac) September 30, 2015
Также отмечается, что гражданское население Сирии нуждается в защите до того, как будет выработано политическое решение ситуации.
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"Защита гражданских в Сирии нужна прежде, чем будет найден политический путь", - говорится в сообщении.
Protection of #Syria civilians is necessary before there can be a political track - Pres of opposition @Khaledkhojapic.twitter.com/L8bb81UWed
— Reza Afshar (@RezaMac) September 30, 2015
Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, Совет федерации РФ по представлению президента России Владимира Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.
В начале сентября СМИ сообщили, что российские военные уже принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск.
Напомним, сегодня Россия нанесла первый авиаудар в Сирии, однако не по исламистам, а по оппозиционерам. В результате этого, по данным правозащитников, погибли 12 детей.
Россия уверяет, что речь идет об использовании Военно-воздушных сил России для поддержки войск режима Асада в Сирии в борьбе против «Исламского государства».