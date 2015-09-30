Совет Федерации дал согласие на использование ВВС России в Сирии
Совет Федерации дал согласие на использование военно-воздушных сил (ВВС) России на территории Сирии.
Об этом заявил глава администрации российского президента Сергей Иванов, передает Би-би-си. Вопрос был внесен в верхнюю палату Владимиром Путиным.
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По словам Сергея Иванова, президент Сирии Башар Асад обратился к Владимиру Путину с просьбой об оказании военной помощи. Сергей Иванов подчеркнул, что речь идет исключительно об операции военно-воздушных сил, использование военнослужащих на земле исключено.
Голосование проходило в закрытом режиме.
Согласно конституции, решение вопроса о возможности использования вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории страны находится в компетенции верхней палаты парламента.
Предложение подразумевает использование войск "на основе общепризнанных принципов и норм международного права", говорится на сайте Кремля.
В марте 2014 года Совет Федерации единогласно дал согласие на обращение президента об использовании вооруженных сил России на территории Украины. Впоследствии Россия аннексировала Крым, и летом прошлого года разрешение было отозвано.
В последние месяцы опасения Запада вызывали сообщения о растущем военном присутствии России в Сирии. В середине сентября американские военные заявили, что, по их данным, Россия оборудует военную авиабазунедалеко от города Латакия на северо-западе Сирии.
После переговоров в Нью-Йорке с президентом США Бараком Обамой 28 сентября российский президент Владимир Путин отверг возможность наземной операции России в Сирии.