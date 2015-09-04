Убытки в 98 миллиардов евро: стало известно, как международные санкции ударили по России (инфографика)

Три этапа санкций, которые международное сообщество ввело против РФ из-за содействия и участия в военной агрессии на Донбассе, серьезно ударили по российской экономике, передает ТСН.

Среди стран, которые, начиная с 6 марта 2014 года экономически и политически борятся со страной-агрессором, санкции ввели, в частности, США, Канада, Япония, Норвегия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, члены Евросоюза и Китай, большинство кредитных организаций которого отказываются проводить операции с российскими банками.

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Убытки, которые понесла российская экономика, оцениваются в 98 миллиардов евро: 23 миллиарда в 2014 году и 75 миллиардов - в 2015.

Известно, что за время действия международных ограничений капитализация фондового рынка России упала из 766 миллиардов до 498 миллиардов долларов, а курс рубля упал вдвое.

Сейчас российская экономика подверглась удару трех этапов санкций.

С 6 марта 2014 года был приостановлен переговорный процесс между Евросоюзом и Россией о смягчении визового режима. Кроме того, РФ была формально исключена из списка так называемого"международного клуба" G8.

С 17 марта 2014 года для ряда российских политиков и чиновников был ограничен въезд в страны, которые ввели санкции. Кроме того, определенные ограничения были наложены на государственные компании России.

С 16 июля 2014 года санкционная политика коснулась ключевых секторов экономики РФ: газовых и нефтяных компаний, компаний по изготовлению военной и автомобильной техники и прочее.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Европейский Союз принял решение продлить еще на полгода санкции против российских компаний и частных лиц, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.