ЕС рассмотрит продление санкций против России еще на полгода

Принятие предварительного решения ожидается 2 сентября на встрече официальных представителей Евросоюза, а в середине сентября это решение должны утвердить на уровне министров, передает радио "Свобода".

Читайте также"Если Москва не опомнится": Порошенко пригрозил РФ продлением персональных санкций осенью

Действующие сейчас санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС и касаются 151 человека. Один человек из этого списка умер. Ограничения пока не касаются российского президента Владимира Путина и большинства главных членов правительства России.

Также в списке есть 37 компаний. Среди них – 13 захваченных Москвой во время аннексии Крыма или получившие выгоду от этого незаконного акта.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 31 августа заявил, что осенью будут продлены персональные санкции против причастных к аннексии Крыма и оккупации Донбасса, если Россия не начнет выполнять свои обязательства.

Кроме этого, минторг США вносит новые российские компании в санкционный список в связи с аннексией Крыма Россией и ее участием в конфликте на Донбассе.