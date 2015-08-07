Ученые из США создали компьютерную модель стратегии "Исламского государства"

Ученые выявили связь между авиаударами коалиции и использованием джихадистами дорожных мин, а также наметили правила, по которым можно вычислить военную тактику джихадистов, передает Би-би-си.

Читайте такжеГосдеп США назвал возможные сроки победы над "Исламским государством"

Алгоритмическая система проанализировала 2200 зафиксированных случаев активности "Исламского государства" в период второй половины 2014 года.

Пауло Шакариан, один из соавторов исследования и офицер армии США, служивший в Ираке в 2006 году, рассказал: "Когда против них осуществляется большое количество авиаударов, они отклоняются от масштабных сухопутных тактик и переходят к использованию самодельных взрывных устройств".

Исследователи также обнаружили, что перед масштабными сухопутными операциями боевиков учащаются нападения с использованием заложенных в автомобилях бомб. Один из таких примеров можно было наблюдать в Ираке. "Мы считаем, что дело в стремлении боевиков не допустить усиления иракской армии силами из Багдада", - объясняет Пауло Шакариан.

Изначально исследователей ставило в тупик наблюдение, согласно которому после сирийских авианалетов резко увеличивалось количество захватов пленников, совершаемых исламистами. По словам Пауло Шакариана, сейчас ученые считают, что таким образом джихадисты пытаются устранить сирийских разведчиков, которые могут играть роль в наведении авиаударов.

Пауло Шакариан добавляет, что тактики "Исламского государства" сильно отличаются от методов сил противника, с которыми он встречался в Ираке 9 лет назад. По его словам, эта экстремистская группировка более сложная и динамичная, и именно поэтому природа их стратегии была не всегда очевидна без проведения расчетов.

Директор департамента военного дела в Королевском Объединенном институте оборонных исследований Элизабет Квинтана считает, что силам, воюющим с "Исламским государством", пригодится такое исследование. "У военных есть доступ к большому количеству информации, - говорит она. - Им нужен способ свести ее к удобному формату. Анализ - именно такой способ".

Специалист в области компьютерных технологий Шеффилдского университета Ноэль Шарки добавляет, что такой подход может помочь предсказывать вероятные типы нападений. "Он предполагает, что "Исламское государство" использует предсказуемую оперативную стратегию, а не произвольную или новую в случае каждого нападения", - говорит Ноэль Шарки.

"Конечно, проблема заключается в том, что это может внезапно измениться, особенно если они заметят, что другие вооруженные силы действуют сообразно их предсказуемости", - отметил он.

Доклад с выводами исследователей будет представлен на конференции в Австралии на следующей неделе.