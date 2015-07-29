ИГИЛ хочет приблизить "конец света", развязав войну в Индии – СМИ

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на USA Today.

Американский институт СМИ (AMI) получил от граждан Пакистана 32-страничный документ, в котором раскрываются подробные детали запланированных атак на солдат США в Афганистане и на американских дипломатов и пакистанских чиновников. Эксперты из разведывательных служб Соединенных Штатов уже подтвердили подлинность данного документа.

В "Краткой истории исламского халифата, халифата Пророка" говорится о намерениях ИГИЛ объединить десятки организаций талибов из Афганистана и Пакистана в единую армию, а также раскрываются планы ведения боевых действий.

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Кроме этого, в документе подчеркивается, что нападение исламистов на Индию спровоцирует апокалипсическую войну со США.

"Даже если США нападут на нас вместе со своими союзниками, а это несомненно случится, то это приведет к объединению уммы (религиозной общины – прим. ред.) в финальной битве", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что глава террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади издал указ, согласно которому боевикам запрещено осуществлять видеозапись казней, а также последующее размещение роликов в сети интернет.