Турция объявила о начале масштабной операции против "Исламского государства"

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters. Он отметил, что американская авиация и беспилотные летательные аппараты уже прибывают на турецкие авиабазы.

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Турция официально одобрила использование своих авиабаз США и самолетов коалиции в конце июля. "В рамках нашего соглашения мы достигли прогресса по предоставлению США наших баз, в частности Инджирлик", - сказал Мевлют Чавушоглу.

Власти Турции настаивают, что будут вести войну против "любого" вида терроризма, не только против "Исламского государства". В частности, параллельно с началом авиаударов по позициям исламистов после теракта в приграничном городе Суруч, в результате которого погибли 32 человека, Турция начала бомбить позиции курдов, что завершило перемирие между сторонами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не видит возможности мирного урегулирования с курдами.

В связи с этим, турецкая полиция начала проводить спецоперации, в рамках которых за несколько дней были задержаны более тысячи человек. Полиция задерживает подозреваемых как в связях с "Исламским государством", так и курдов, которые могут быть связаны с Рабочей партией Курдистана.

Как сообщает "ЕвроПравда" в ходе последней проведенной в ночь на 5 августа спецоперации, сотрудники департамента по борьбе с терроризмом полиции Стамбула задержали по меньшей мере троих человек. Полицейские провели обыски по 13 адресам в районах Газиосманпаша и Багджилар. Целью полиции были прежде всего активисты радикальной Партии-фронта революционного народного освобождения.