Die Welt: Ципрас – не герой, а вредитель и нарцисс

Об этом пишет Томас Шмид в своей статье «Ципрас – не герой, а вредитель и нарцисс», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

У него для этого все предпосылки. Поскольку он стойкий, проницательный, упрямый, бесстрашный, и у него отличное чутье на подходящие моменты. Он способен и готов поставить на карту все, но он не поступает как азартный игрок. Потому что, похоже, нарцисс Алексис Ципрас влюблен в успех.

Может ли он стать реформатором Греции? То, что он был довольно упрямым леворадикалом, еще ни о чем не говорит. В истории Греции нередко было так, что необходимые политические шаги осуществляются теми, кто от них отказывался в течение длительного времени. К примеру, не черно-желтое, а красно-зеленое правительство, своими непопулярными реформами на рынке труда заложило основу для экономического процветания, которое до сих пор длится в Германии.

Станет ли Ципрас реставратором Греции? Сейчас об этом ничто не говорит . Через два дня после окончания долгой ночи в Брюсселе он сказал фразу, касающуюся соглашения, которая дискредитирует его как премьер-министра: «Я беру на себя ответственность за текст, в который не верю».

Этим он дистанцировался сам от себя. Более того, можно понимать эту фразу только как призыв к грекам, сделать все возможное, чтобы подорвать новое соглашение с ЕС: деньги против саботажа. Это еще раз показывает, что Ципрас не принадлежит к тем, кто умеет говорить «нет», кто извлекает уроки из происходящего и внезапно открывает для себя ответственность. Он – отпрыск того греческого высшего класса, который презирает страну и грабит ее, который знает только светлую сторону жизни.

Участники переговоров в Брюсселе превратились в палачей

Предложение, прибыль и продуктивность должны быть пропорциональны друг другу, выдано может быть только то, что ранее было заработано; Ципрас считает это сумасшедшими выдумками северных протестантских фашистских мракобесов.

С таким, как он, похоже, государства не построить. Он говорит о «психическом утоплении», которому он подвергался в Брюсселе – скандальное сравнение, которое превращает его партнеров по переговорам в палачей.

С другой стороны, нет ни одного заявления Ципраса о том, что в бедственном положении греки в первую очередь виноваты сами. Виноваты всегда другие: плохое условие для подъема. Но они его и не хотят.

Правительство Ципраса не тронуло кошельки богатых, оно и дальше увеличивает налоги, но упорно упускает из виду греческие счета в Швейцарии. Многочисленные немецкие ученые и публицисты, а также греческий автор Петрос Маркарис, в последние недели развернуто нам рассказали о причинах и долгой истории греческих бед.

Не реорганизация, а построение государства

Страна, чью веселую южную сторону до сих пор видели многие из нас, с момента османского периода не получала шанса выбраться из кумовства, популярного презрения государства и одновременно его использования, из беззакония и неэффективности учреждений. Ее нельзя было бы включить ни в ЕЭС (Европейское экономическое сообщество), ни в еврозону.

Если даже Греции удастся, встать на ноги именно в ЕС и в еврозоне, должно быть ясно, что – несмотря на всю обязательную помощь ЕС – это будет проект не на месяцы и годы, а на десятилетия. В случае Греции, речь идет не о реорганизации, а о построении государства.

Поэтому было очень легкомысленно со стороны такого осмотрительного канцлера Германии, после соглашения в Брюсселе сказать: «Я считаю, что у Греции есть шанс вернуться на путь роста». Стоит подчеркнуть: вернуться! Какая ошибка: Греция ведь так и не достигла уровня современной Европы.

То, о чем договорились с таким трудом, многие греки оценивают просто как диктатуру, как попытку покончить с их страной. Здесь никто не берется за работу, а только определяет виноватых. То, что греческая общественность сейчас повсюду говорит об унижении и диктатуре Шойбле, не имеет ничего общего с уязвленной гордостью.

Отказ смотреть в собственные карты

Вероятно, большинство греков охотно последовали за Сиризой во мнении, что страна имеет фундаментальное право на вечную помощь от ЕС и что это не эксплуатация, а практическая европейская солидарность.

Поэтому, возможно, больше нет никакой уверенности в готовности греческого правительства и греческого народа активно использовать неудобное Брюссельское соглашение как шанс.

Скорее, есть все основания полагать, что изворотливый старый новый политический класс больной страны будет использовать все возможности, чтобы задержать соглашение, подорвать его и разрушить. Здесь становится понятно, что имеется в виду под гордостью и национальным достоинством: отказ смотреть в свои карты, отказ соблюдать согласованные правила.

Очевидно, что в Греции до сих пор не понимают, что членство в ЕС и еврозоне неизбежно связано с частичной передачей национального суверенитета. В случае с Грецией, ЕС должен, если хочет добиться успеха, сделать еще один шаг вперед: поскольку не может быть никакой уверенности в греческих учреждениях, страна должна перейти под покровительство ЕС.

Поднимутся ли греки?

Затем, в течение переходного периода, это будет что-то вроде протектората. Но это несовместимо с той Европой, которая для многих до сих пор обозначена формулировкой де Голля: Европа наций.

Можно только пожелать себе, Европе и Греции, чтобы греки поднялись и приняли Брюссельское соглашение, которое связано с дальнейшей очень щедрой помощью, и чтобы они могли ею воспользоваться. Вероятность того, что они смогут это сделать, не очень велика.

Можно крутить и вертеть это, как угодно, но, в конце концов, временный выход Греции из еврозоны был бы лучшим выходом. Не потому, что ЕС, таким образом, доказал бы, что может пережить выход без катастрофических последствий. Но, прежде всего, в интересах греческого народа, который испытывает огромные трудности.

Выход сделал бы страну в некоторой степени честной. И он заставил бы ее полагаться на свои силы. Это был бы действительно хороший повод для гордости.