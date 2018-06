Туск на вторник созывает экстренный саммит лидеров ЕС для обсуждения ситуации в Греции

Об европейский политик написал на своей странице в Twitter.

По словам Дональда Туска, на саммите планируется обсудить ситуацию, которая сложилась после референдума в Греции.

Читайте такжеПо предварительным данным, более 60% греков сказали "нет" требованиям кредиторов

«Я созвал евросаммит на вторник в 18.00 для обсуждения ситуации после референдума в Греции», - говорится в сообщении.

I have called a #EuroSummit Tuesday evening at 18h to discuss situation after referendum in #Greece