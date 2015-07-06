Туск на вторник созывает экстренный саммит лидеров ЕС для обсуждения ситуации в Греции
01:25, 06 июля 2015Мир
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Глава Европейского совета Дональд Туск созывает экстренный саммит лидеров стран Евросоюза на вторник, 7 июля.
REUTERS
Об европейский политик написал на своей странице в Twitter.
По словам Дональда Туска, на саммите планируется обсудить ситуацию, которая сложилась после референдума в Греции.
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«Я созвал евросаммит на вторник в 18.00 для обсуждения ситуации после референдума в Греции», - говорится в сообщении.
I have called a #EuroSummit Tuesday evening at 18h to discuss situation after referendum in #Greece
— Donald Tusk (@eucopresident) July 5, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что лидеры Германии Ангела Меркель и Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре вечером в воскресенье высказались за проведение внеочередного саммита стран еврозоны во вторник, 7 июля.
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