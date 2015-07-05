Меркель и Олланд предлагают провести 7 июля внеочередной саммит стран еврозоны - СМИ

Об этом заявил представитель пресс-службы немецкого правительства, сообщают РИА Новости.

"Канцлер и президент высказались за то, чтобы во вторник была созвана встреча глав государств и правительств стран еврозоны", — сказал представитель пресс-службы.

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Как сообщал УНИАН ранее, канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 6 июля, поедет в Париж, чтобы обсудить результаты греческого референдума с президентом Франции Франсуа Олландом.