Меркель и Олланд предлагают провести 7 июля внеочередной саммит стран еврозоны - СМИ

23:59, 05 июля 2015
Мир
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Лидеры Германии Ангела Меркель и Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре вечером в воскресенье высказались за проведение внеочередного саммита стран еврозоны во вторник, 7 июля.

REUTERS

Об этом заявил представитель пресс-службы немецкого правительства, сообщают РИА Новости.

"Канцлер и президент высказались за то, чтобы во вторник была созвана встреча глав государств и правительств стран еврозоны", — сказал представитель пресс-службы.

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Как сообщал УНИАН ранее, канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 6 июля, поедет в Париж, чтобы обсудить результаты греческого референдума с президентом Франции Франсуа Олландом.

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