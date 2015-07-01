В Греции частично открылись банки: внутрь пускают только пенсионеров (фото)
Несколько греческих банков открылись в среду утром, но лишь для пенсионеров, у которых нет банковских карт и которые получают пенсии наличными.
Как сообщает корреспондент Би-би-си в Афинах, очереди к банкам начали выстраиваться ещё ранним утром, задолго до открытия, и внутрь людей пускают лишь небольшими группами, однако никаких волнений или беспорядков не наблюдается, передает Русская служба Би-Би-Си.
Греческие банки закрылись, после того как Европейский центробанк прекратил регулярные транши, поддерживавшие их работу.
Эта мера стала ответом на решение греческий властей прекратить переговоры с кредиторами и объявить референдум по вопросу о продолжении принятия финансовой помощи от Евросоюза.
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Ранее Международный валютный фонд подтвердил, что Греция не выплатила в срок долг в размере 1,6 млрд евро (1,8 млрд долларов).
Греция - первая развитая страна, которая не смогла погасить кредит МВФ и теперь официально имеет просрочку задолженности.
Высказываются опасения, что в конечном итоге это может привести к дефолту и выходу Греции из еврозоны.