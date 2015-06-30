Литовские политики ответили на инициативу России о пересмотре независимости Балтии

20:27, 30 июня 2015
Мир
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Политики Литвы ответили шутками на просмотр Российской Федерацией законности признания независимости стран Балтии.

REUTERS

Соответствующие комментарии они разместили на своих страницах в социальной сети Twitter.

Депутат Европарламента Петрас Ауштревичюс (группа либеральных партий, Литва) предложил "проверить состояние "здоровья" российского Генпрокурора.

"Российская прокуратура проверит законность независимости (стран) Балтии. Я призываю к срочной проверки состояния здоровья российского прокурора!" - заметил он.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс предложил российским прокурорам проверить, действительно ли Земля вращается вокруг Солнца.

"Непрерывный абсурд... Предлагаю Думе и российским прокурорам проверить, действительно ли Земля вращается вокруг Солнца", - отметил он.

Президент Литвы Даля Грибаускайте отреагировала на пересмотр РФ законности признания независимости стран Балтии и заявила, что никто не имеет права ставить под угрозу независимость, добытую кровью граждан.

"Наша независимость достигнута кровью наших граждан. Никто не имеет права ставить это под угрозу. Только мы решаем нашу судьбу", - написала она.

Ранее УНИАН сообщал, что в Генеральную прокуратуру России поступил запрос от одного из депутатов Госдумы с просьбой проверить законность признания независимости стран Балтии Госсоветом СССР в 1991 году, но пока решение не принято.

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