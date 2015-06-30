Литовские политики ответили на инициативу России о пересмотре независимости Балтии

Соответствующие комментарии они разместили на своих страницах в социальной сети Twitter.

Депутат Европарламента Петрас Ауштревичюс (группа либеральных партий, Литва) предложил "проверить состояние "здоровья" российского Генпрокурора.

"Российская прокуратура проверит законность независимости (стран) Балтии. Я призываю к срочной проверки состояния здоровья российского прокурора!" - заметил он.

#Russian Prosecutor to check the legality of the independence of the #Baltic states. I call for urgent health check of Russian Prosecutor! — Petras Austrevicius (@petras_petras) June 30, 2015

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс предложил российским прокурорам проверить, действительно ли Земля вращается вокруг Солнца.

"Непрерывный абсурд... Предлагаю Думе и российским прокурорам проверить, действительно ли Земля вращается вокруг Солнца", - отметил он.

Perpetuum absurdity... suggest Ru Duma&prosecutors to start questioning if the Earth really turns around the sun... https://t.co/yfB2ddFRm2 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 30, 2015

Президент Литвы Даля Грибаускайте отреагировала на пересмотр РФ законности признания независимости стран Балтии и заявила, что никто не имеет права ставить под угрозу независимость, добытую кровью граждан.

"Наша независимость достигнута кровью наших граждан. Никто не имеет права ставить это под угрозу. Только мы решаем нашу судьбу", - написала она.

Our independence was gained through blood of our people.No one has the right to threaten it.Only we decide our fate http://t.co/72qmOaCMn1 — Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) June 30, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что в Генеральную прокуратуру России поступил запрос от одного из депутатов Госдумы с просьбой проверить законность признания независимости стран Балтии Госсоветом СССР в 1991 году, но пока решение не принято.