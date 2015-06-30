Генпрокуратура РФ проверит "законность" признания независимости республик стран Балтии

19:40, 30 июня 2015
Мир
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В Генеральную прокуратуру России поступил запрос от одного из депутатов Госдумы с просьбой проверить законность признания независимости стран Балтии Госсоветом СССР в 1991 году, но пока решения по нему не принято.

генпрокуратура россии / er.ru

"Действительно, в Генеральную прокуратуру России поступило депутатское обращение, которое в настоящее время рассматривается в соответствие с требованиями российского законодательства, как и любое другое поступающее к нам обращение", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, уйдя от дальнейших комментариев, передает ТАСС.

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16 июня в российских СМИ появилось сообщение о том, что представители "Единой России" обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить легитимность создания в 1991 году Госсовета СССР, признавшего независимость стран Балтии. По мнению парламентариев, своими решениями Госсовет "нанес ущерб суверенитету страны" и запустил "механизм расчленения единого государства".

Как сообщал УНИАН, глава администрации Путина Сергей Иванов назвал «бредом сивой кобылы» заявления о том, что Россия якобы может вторгнуться в страны Балтии.

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