Смерть добралась до Путина? Объективные доказательства

Василий Рыбников

Может ли президент России Владимир Владимирович Путин умереть от коронавируса и не сделал ли он это уже? Этот вопрос сегодня волнует каждого русского человека, и ответ на него не так очевиден, как может показаться на первый взгляд.

«Лолита на самоизоляции наткнулась на вонючую находку», - гласит заголовок на православном сайте «Царьград», и в неокрепших умах сразу же начинает зарождаться страшное подозрение, хотя, если вдуматься, зачем кому-то подбрасывать залежавшийся труп Путина в дом какой-то Лолиты? Безусловно, эстрадная элита русской нации, к которой несколько раз подряд заглянул на коронавирусный огонек проездом из Марселя в реанимацию любвеобильный Лев Лещенко, сыграла выдающуюся роль в возможном заражении Путина через коронаусы пресс-секретаря Пескова, прозябающего ныне в самоизоляции в обнимку с антисептиком и термометром, - но и переоценивать этот факт пока не стоит, по крайней мере, пока Путина не поцелуют хотя бы Депардье и Сигал.

«Коронавирус не пощадил даже ветерана ВОВ. 106-летняя женщина госпитализирована», - продолжает нагнетать «Царьград». Да, эта женщина – явно не Путин, Путин немножко моложе, к тому же, президент РФ недавно обнулился и таким образом вышел из группы риска, но если уж вирус до такой степени пробил дно, что не пощадил даже ветерана ВОВ, то это значит, что у него вообще нет ничего святого, вот что страшно.

Неудивительно поэтому, что в тот памятный день, когда Владимир Владимирович, надев на себя желтый американский скафандр, героически прибыл в чумную Коммунарку пообщаться с нулевым пациентом (который, по слухам, пришел туда вместе с ним в роте охраны), Песков даже велел уничтожить телефон , на который он снимал шефа: коронавирус мог запомнить Путина в лицо и, выждав момент, когда президент РФ снимет скафандр, заразить его по фотографии, возможно даже в спину...

После этого смертельно опасного номера Путин перестал показываться людям вообще, а журналисты кремлевского пула, неделей ранее восхвалявшие мужество и героизм своего президента, не отказавшегося даже от рукопожатий , в отличие, в частности, от таких жалких трусов, как Трамп и Макрон, стали восхвалять предусмотрительность и осторожность Путина – в отличие, опять же, от халатного разгильдяя Макрона: «Путин в защитном костюме, а Макрон даже без маски. Во Франции объяснили халатность президента».

Сегодня Владимир Владимирович где-то лежит, ест православный мед и (возможно) пьет аспирин, изредка отвлекаясь на невнятные видеоконференции с плохим качеством картинки, и русские люди вновь задаются тревожным вопросом, который нельзя задавать. Во все времена Путин встречал встающие перед Россией вызовы лицом к лицу, голым, на лошади, на рыбалке, на щуку с рогатиной ходил, - а тут вдруг внезапно сжег телефон Пескова, возможно, вместе с хозяином, спрятал тело в скафандр, а скафандр – в бункер, где и схоронился, совершив тем самым, по сути, откровенную самодесакрализацию. И вот уже из православного лагеря начинают раздаваться полные толстых намеков голоса недовольных патриотов : «Константин Малофеев рассказал о личном подвиге, который совершил Император Николай I в разгар холеры... Толпы недовольных, собравшиеся на Сенной площади, были вразумлены только благодаря появлению среди них Государя Императора Николая Павловича. Только его величественная фигура, грандиозное самообладание и громогласный голос смогли привести обезумевшую толпу в чувство»...

Знает ли Путин о великом подвиге Императора Николая I в разгар холеры? Готов ли всегда бесстрашный Путин лично сойтись в рукопашную с коронавирусом, аки ранее со щукою, и победить его голым на лошади? Разумеется, готов, но что-то ему в этом деле сильно мешает – то ли бояре опять царя подменили, то ли действительно случилось самое страшное...

Мир снова смотрит на Россию с надеждой.

Всех желающих помочь украинской армии в борьбе с путинской заразой на Донбассе просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ