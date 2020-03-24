Песков попросил врача снять на спецтелефон Путина, а потом уничтожить устройство (видео)

Путин посетил больных коронавирусом в специальном костюме, отличающегося от костюмов медиков и сопровождающих его людей.

Во время визита главы Кремля Владимира Путина медучреждения, где содержат больных коронавирусом россиян, его пресс-секретарь Дмитрий Песков попросил снять президента на специальный телефон и отправить «Диме» в Telegram.

Видео разговора Пескова с врачом опубликовал Telegram-канал Life.

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«Дима» был единственным контактом в телефоне. Песков также попросил потом «уничтожить» устройство.

«Не было времени ждать дезинфекцию. Мы не можем подвергать президента риску», – так он объяснил журналистам свою просьбу.

Перед тем, как пройти к пациентам, Путин сначала переоделся в спортивный костюм, а затем – в защитный желтого цвета. Все сопровождавшие его люди были в белых костюмах, на что обратили внимание журналисты. Впрочем, Песков ответил, что Путину «просто такой выдали, это ничего не значит».

Как сообщал УНИАН, в России хотят через телефоны отслеживать людей, которые контактировали с инфицированными коронавирусом.