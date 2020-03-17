Секрет Путина: чтобы защититься от коронавируса, нужна обыкновенная советская... (читать далее)

Василий Рыбников

...женщина-космонавт Валентина Терешкова, способная провести таинство великого обнуления, влекущее за собой не только пожизненное президентство, но и неуязвимость перед рукотворными заокеанскими вирусами, шестую молодость, жизнь вечную.

Второй день прогрессивная общественность России обсуждает секретный разговор , который состоялся между главой РФ Владимиром Путиным и летчиком-космонавтом Валентиной Терешковой после запуска процедуры омоложения президентских сроков: не сообщила ли Валентина Путину заветную тайну, как сделать так, чтобы коронавирус бежал от него, будто от чумы, и вообще, почему «будто»?

Богопротивный коронавирус был создан ЦРУ США путем скрещивания спидоносного белка с коронавирусами мыши, змеи, таракана, зубастой мохнатки, медведя, стерха, щуки и амфоры

«Очень много хотите знать. А это секрет», - ответила любопытным Валентина Терешкова, чем лишь подогрела всеобщий православный интерес. Еще в советские времена болтали, что «Валентине Терешковой за полет космический марсиане подарили хрен телескопический», но уже тогда знающие люди были уверены, что под этим понятием кроется вовсе не хрен, и уж тем более не телескопический, хотя, говорят, орала она на орбите знатно, - а некие сакральные знания, которые Валентина должна была передать главному человеку в российской истории.

Все знают, кто этот человек. Как и то, что богопротивный коронавирус был создан ЦРУ США путем скрещивания спидоносного белка с коронавирусами мыши, змеи, таракана, зубастой мохнатки, медведя, стерха, щуки и амфоры. Нетрудно заметить, что ряд компонентов прямо указывают на русофобский, более того, нескрываемо антипутинский характер дьявольского изобретения американской военщины. «Хорошо известно, что сделать это может только одна страна, констатирует очевидное российская пресса, - и именно у неё есть разветвлённая сеть секретных биолабораторий по всему миру, в том числе и на Украине». Опа, Украина!

Так встали на место все части коронавирусной головоломки.

Поначалу русские люди сильно переживали за здоровье Путина, многие мечтали заболеть за своего Спасителя. «Коронавирус нам - не страшнее распада страны, - взволнованно объясняли свою позицию самые православные из них. - Заболеем - выздоровеем. Нет - помрём. Помрём - похоронят». Некоторые зачем-то спасали голодающих американцев, которые в приступе позорной паники размели с прилавков все продукты, в то время как в «русских магазинах» США было всего в достатке - тюря, муря, репа, греча, желудишки вестимо. Но таких, с позволения сказать, спасителей было немного, да и американцы у них все равно ничего не покупали, а использовать газету «Путинская правда» вместо дефицитной туалетной бумаги у них была кишка тонка.

Неуязвимый Путин хватает за руки всех подряд, многих целует в губы и нос, лижет поручни в метро, никогда не моет руки, а если и моет, то только без мыла, лазит пальцем в глаз, летает на панголинах, исцеляет больных наложением лысины, заходит голым в детский сад и делает там все что душа пожелает, - и ничего!

А Путин тем временем лишь хохотал над опасностью, потому что у него уже состоялся секретный разговор с космическим разумом Валентины Терешковой. «Коронавирус оказался бессилен перед графиком Путина», - ликуют российские СМИ. «Путин не боится: Пока мировые лидеры отказываются от этикета, из Кремля рукопожатия никуда не делись», - констатирует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Неуязвимый Путин хватает за руки всех подряд, многих целует в губы и нос, лижет поручни в метро, никогда не моет руки, а если и моет, то только без мыла, лазит пальцем в глаз, летает на панголинах, исцеляет больных наложением лысины, заходит голым в детский сад и делает там все что душа пожелает, - и ничего! Вот как действует сакральная тайна Валентины Терешковой. «Психолог объяснил феномен «бесстрашных русских», пока жители стран Запада в панике, - пишет российская пресса. - Мы более опытные, как общество».

Есть, конечно, и в русском обществе неопытные национал-предатели, которые иногда неосторожно выходят на какие-то непонятные демонстрации, но таких сразу же заботливо винтят на карантин , сейчас это в России называется так. Всем же остальным русским людям бояться нечего: Путин вне опасности, водка тоже, а кто заболеет, так это не страшнее распада страны, умрет - похоронят.

Василий РЫБНИКОВ

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