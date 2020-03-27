Стало известно, кого из известных певцов и актеров мог заразить коронавирусом Лещенко
Российский певец Лев Лещенко, который попал в больницу с коронавирусом, 19 марта ходил на съемки шоу к Андрею Малахову и мог заразить гостей.
Об этом сообщает Лента.ru.
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Источники издания утверждают, что съёмки состоялись, когда артист уже был инфицирован. Речь идёт о программе, которая вышла в эфир 21 марта, а уже 25 марта стало известно о госпитализации Лещенко в медцентр в Коммунарке.
В день съёмок в студии, помимо певца, находились поэтесса Лариса Рубальская, певец Аркадий Укупник, ведущая Ангелина Вовк и актёр Геннадий Хазанов.
Певец мог подхватить коронавирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.
Как сообщал УНИАН, ранее певца Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке (Москва).
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