Стало известно, кого из известных певцов и актеров мог заразить коронавирусом Лещенко

В день съёмок в студии Малахова, помимо певца, находились поэтесса Лариса Рубальская, певец Аркадий Укупник, ведущая Ангелина Вовк и актёр Геннадий Хазанов.

Российский певец Лев Лещенко, который попал в больницу с коронавирусом, 19 марта ходил на съемки шоу к Андрею Малахову и мог заразить гостей.

Об этом сообщает Лента.ru.

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Источники издания утверждают, что съёмки состоялись, когда артист уже был инфицирован. Речь идёт о программе, которая вышла в эфир 21 марта, а уже 25 марта стало известно о госпитализации Лещенко в медцентр в Коммунарке.

В день съёмок в студии, помимо певца, находились поэтесса Лариса Рубальская, певец Аркадий Укупник, ведущая Ангелина Вовк и актёр Геннадий Хазанов.

Певец мог подхватить коронавирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.

Как сообщал УНИАН, ранее певца Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке (Москва).

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