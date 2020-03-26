Foreign Policy: Пандемия коронавируса сделает мир более бедным и менее свободным

Старой версии глобализации придет конец, а доходы будут скромнее.

Как и падение Берлинской стены или крах Lehman Brothers, пандемия коронавируса стала разрушительным для мира событием, последствия которого сегодня даже трудно представить.

Наверняка можно сказать лишь одно: взорвав темп жизни, пошатнув рынки и разоблачив компетенцию правительств или ее отсутствие, болезнь станет причиной постоянных изменений в расстановке политических и экономических сил. Но все это станет очевидным только со временем, - пишет Foreign Policy. Издание собрало мнения экспертов о том, каким станет мир после пандемии COVID-19.

По мнению профессора международных отношений Гарвардского университета Стивена Уолта, мир станет менее открытым, более бедным и не таким свободным. Пандемия укрепит государство и усилит национализм. Правительства всех видов примут чрезвычайные меры, чтобы справиться с кризисом. И многие из них не захотят отказываться от новой власти, когда все закончится.

COVID-19, по мнению эксперта, также ускорит смещение сил и влияния с Запада на Восток. Южная Корея и Сингапур лучше всех отреагировали на пандемию. А Китай сделал выводы из своих предыдущих ошибок и дал более решительный ответ. Реакция же Европы и США на пандемию была медленной и необдуманной в сравнении, что еще больше навредило ауре западного "бренда".

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Не изменится фундаментальная конфликтная природа мировой политики. В прошлом все эпидемии включительно с Испанским гриппом 1918-1919 годов не останавливали вражду между большими силами. Из них не начиналась новая эра глобального сотрудничества. И COVID-19 не станет исключением. Мир увидит еще больший отход от гиперглобализации, поскольку граждане будут требовать от национальных правительств, чтобы они защитили их. А государства и компании начнут искать способ сократить свои уязвимости в будущем.

"Короче говоря, COVID-19 создаст мир, который будет менее открытым, менее богатым и менее свободным. Все не обязательно должно быть так. Но комбинация из смертельного вируса, неадекватоного планирования и некомпетентного лидерства поставила человечество на новый и тревожный путь", - считает Уолт.

Директор Chatham House Роберт Ниблетт тоже считает, что глобализации в знакомом всем виде придет конец. Пандемия коронавируса может стать последней каплей для экономической глобализации. Рост военной и экономической силы Китая уже заставила обе партии в США добиваться отсоединения от Пекина американской интеллектуальной и технологической собственности, а также пытаться заставить союзников сделать то же самое. Увеличение общественного и политического давления с требованием сократить углеродные выбросы в атмосферу уже поставило под вопрос надежность цепочек поставок многих компаний. Теперь COVID-19 заставляет правительства, компании и общества усиливать свои возможности, чтобы можно было справиться с длительными периодами экономической самоизоляции.

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Кажется маловероятным в таком контексте, что мир вернется к идее взаимовыгодной глобализации, которая стала определяющей в начале 21 века. А без стимула, нацеленного на защиту общих достижений от глобальной экономической интеграции, архитектура глобального экономического управления, построенная в 20-м веке, быстро атрофируется. Политическим лидерам будет нужна невероятная самодисциплина, чтобы сохранить международное сотрудничество и не скатиться к геополитическим соревнованиям.

"Доказав своим гражданам свою способность разобраться с COVID-19, лидеры смогут получить определенный политический капитал. Но тем, кто провалится, будет трудно сопротивляться искушению переложить вину на кого-то другого", - считает Ниблетт.

Демократиям придется выйти из зоны комфорта, - считает профессор политологии и международных отношений Принстонского университета Джон Икенберри. В краткосрочной перспективе кризис даст силу всем возможным лагерям в больших стратегических дебатах на Западе. Националисты и антиглобалисты, "ястребы" в политике по Китаю и даже либеральные интернационалисты увидят новые доказательства правильности именно их взглядов. Учитывая экономический вред и социальный крах, который разворачивается, трудно увидеть что-то другое кроме усиления движения в сторону национализма, враждебности больших сил, стратегической развязки и всего такого прочего.

"Так же, как в 1930-х и 1940-х годах, может появиться медленное развитие противотечения, определенный вид уверенного интернационализма, похожего на тот, который Франклин Рузвельт и несколько других государственных лидеров начали очерчивать до и во время Второй мировой войны. Крах мировой экономики в 1930-х показал, насколько были связаны между собой тогдашние общества и насколько они были чувствительны к тому, что Рузельт называл "заражением"", - считает эксперт.

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США были под меньшей угрозой со стороны других больших сил, чем от внутренних сил. Рузвельт и другие интернационалисты продвигали послевоенный порядок, который отстроит открытую систему с новыми формами защиты и инструментами управления взаимной зависимостью. США не могли просто спрятаться в своих границах. Но работа в послевоенном порядке требовала участия в построении глобальной инфраструктуры и многостороннего сотрудничества.

"Поэтому США и другие западные демократии могут пройти через тот же набор реакций, вызванный ощущением уязвимости. Реакция может сначала быть националистической, но в долгосрочной перспективе демократии выйдут из своей зоны комфорта и найдут новый тип прагматичного и защищенного интернационализма", - считает Икеннбери.

В свою очередь, старший научный сотрудник Совета иностранных дел Шеннон К. О'нейл заметила, что COVID-19 подрывает фундаментальные догмы глобального производства. Компании теперь переосмыслят и сократят многошаговые международные цепочки поставок, которые доминируют в производстве сегодня.

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Глобальные цепочки поставок уже переживали удар как в экономическом измерении из-за повышения стоимости китайских работников, торговой войны Дональда Трампа, успехов роботов, автоматизации и 3D-печати, так и в политическом из-за реальных и прогнозируемых потерь рабочих мест, особенно в развитых экономиках. COVID-19 сломал многие из этих связей. Закрытие заводов в зараженных районах лишило производителей инвесторов и товаров, так же как и больницы, супермаркеты, аптеки и магазины розничной торговли.

Другая сторона медали пандемии в том, что многие компании захотят больше знать о том, откуда они получают поставки. Они будут выбирать эффективность вместо перенасыщения. Правительства будут также вмешиваться, заставляя стратегическую промышленость строить внутренние запасные цепи и резервы. Доходность упадет, но стабильность поставок должна укрепиться.