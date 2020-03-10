Космонавты спасают Россию

Василий Рыбников

Когда мировой фашизм обрушивается на Россию с особо дикой свирепостью, судьбу страны берут в свои руки русские космонавты - первыми в мире летят в космос, везут на орбиту Знамя Вяликой Победы, бабушкину пилотку, дедушкины кости, предлагают обнулить отбытые президентские сроки Владимира Владимировича Путина. О, кстати, отличная идея, вот как раз и Владимир Владимирович мимо проходил, ну, если народ не против, так чего ж.

Мысль дать Путину еще, как минимум, два президентских срока не пришла в голову никому, кроме депутата государственной думы РФ Валентины Терешковой

На первый взгляд, странно, что до сих пор совершенно очевидная для любого демократически настроенного русского человека мысль дать Владимиру Владимировичу Путину еще, как минимум, два дополнительных президентских срока не пришла в голову никому, кроме депутата государственной думы РФ Валентины Терешковой, да и то в самый последний момент. В рамках животрепещущего внесения злободневных изменений в новую конституцию РФ лучшие православные умы придумывали одну идею круче другой - имплементацию в основной закон Бога, Советского Союза и Вяликой Победы, государствообразующую роль здорового русского нацизма, определение конституционной семьи как союза конституционного мужчины и конституционной женщины, а также еще и какой-то Госсовет, но Путину не понравился Госсовет, потому что из-за этого в стране может сложиться ситуация двоевластия, а зачем России двоевластие при таком молодом спортивном президенте, и, кстати, он сам, вообще-то, совсем на своем посту совсем не устал, потому что это для него не работа, а судьба. В общем, чувствовалось, что чего-то в конституционных поправках явно не хватало, какой-то маленькой технической детали.

Тут-то и поднялась на защиту страны космонавт Валентина Терешкова, которой совершенно случайно пришла в голову отличная идея предложить Владимиру Владимировичу Путину еще несколько президентских сроков. Владимир Владимирович Путин, едва услышав про это в целом неплохое, но крайне ответственное предложение, примчался на трибуну Госдумы с такой скоростью, будто ожидал выступления Терешковой там же за графином, но все собравшиеся очень боялись, что президент принципиально откажется - все-таки трудно найти в России человека, который бы настолько сильно не гнался за властью, как не гонится за ней Путин...

Госдума вздохнула с облегчением и быстро проголосовала за разрешение Путину избирать себя президентом снова, пока он не передумал

Нет, нет, ни в коем случае, решительно отказался Путин. Никакого двоевластия, никакого продления полномочий, у народа всегда должна быть альтернатива, поэтому только обнуление предыдущих четырех сроков и еще два с чистого листа, но только чтоб все было по закону, и обязательно чтоб свое слово сказал конституционный суд и особенно народ. Госдума вздохнула с облегчением и быстро проголосовала за разрешение Владимиру Владимировичу Путину избирать себя президентом снова, пока он не передумал, кстати, как раз и текст соответствующей поправки кто-то уже написал...

Так благодаря гениальной женщине-космонавту Валентине Терешковой судьба России снова оказалась в надежных руках. Они выглядят настолько надежными, что некоторые даже начали подозревать, что плохо объяснимый демарш России в ОПЕК, вследствие которого фашиствующие саудиты устроили нефтяную войну, повлекшую за собой рекордное падение русского рубля, на самом деле был вызван традиционной необходимостью устроить в России свежий кризис, под шум которого легко протащить как поправку для новых сроков Путина, так и самого Путина как единственного избавителя от всех бед, тем более что Эрдоган, украинские фашисты и коронавирус уже несколько примелькались, а потолкаться под валютной обменкой для русского человека всегда интереснее, чем на митинге оппозиции по поводу какого-то там «обнуления».

А Путин потом со всем справится, космонавты плохого не предложат.

Всех желающих помочь украинской армии с дальнейшим обнулением российских наемников на Донбассе просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ

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