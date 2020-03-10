В Госдуме предложили снять с Путина ограничения на количество президентских сроков

Депутат Госдумы Валентина Терешкова считает, что "надо все честно, открыто и публично предусмотреть".

Депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства Владимиру Путину.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

«Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции», - заявила Терешкова.

«Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией», - подчеркнула она.