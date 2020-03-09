Падение цен на нефть обвалило российский рубль до четырехлетнего минимума

Дальнейшее падение рубля и нефти может стать чувствительным ударом для российских властей и президента Владимира Путина, который на прошлой неделе назвал дешевую нефть причиной сокращающихся доходов населения.

Рубль упал на минимальные уровни с начала 2016 года в понедельник на внебиржевых торгах, виной чему пике нефтяных котировок, отправленных к $30 неудачными переговорами России и ОПЕК, а также решением Саудовской Аравии снизить цены на нефть и нарастить добычу.

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К 10.21 по Киеву рубль снижался к доллару на межбанковском рынке на 9,07% до 74,6 рубля, к евро российская валюта теряла 10,4%, опускаясь до 85,4 рубля, пишет Рейтер.

В пятницу торги на Московской бирже завершились на отметке 68,57 за доллар и 77,51 за евро.

Цены на нефть рухнули в понедельник почти на 30% после того, как Саудовская Аравия снизила официальные расценки на продажу нефти и запланировала резкое увеличение добычи в апреле, начав ценовую войну, несмотря на то, что распространение коронавируса подрывает мировой спрос. Также падением отреагировали и мировые валюты. Доллар резко подешевел к евро и японской иене.

Дальнейшее падение рубля и нефти может стать чувствительным ударом для российских властей и президента Владимира Путина, который на прошлой неделе назвал дешевую нефть причиной сокращающихся доходов населения.

Снижающаяся национальная валюта обычно подогревает беспокойство по поводу ускорения инфляции, так как рост курса доллара и евро ведет к удорожанию импорта.

Российский Центробанк выпустил в понедельник - нерабочий день в России - заявление, в котором сообщил, что принял решение приостановить покупки иностранной валюты на рынке сроком на 30 дней после падения цен на нефть Brent к $30 и обвала рубля.

Банк России обещает отслеживать ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

Агентство Fitch сообщило, что падение нефтяных цен в район $30 за баррель грозит РФ бюджетным дефицитом и девальвацией.