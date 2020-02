Турецкая авиация всю ночь бомбила позиции сил Асада в Идлибе (фото, видео)

ВС Турции в ночь на 28 февраля нанесли серию массированных ударов по объектам сил режима Башара Асада в «Идлибской зоне деэскалации».

Как сообщает агентство Анадолу со ссылкой на источники в силах безопасности Турции, артиллерийские и воздушные удары по сторонникам Асада не прекращались до утра.

Камеры беспилотников зафиксировали моменты уничтожения колонн бронетехники и живой силы противника.

Кроме того, удары нанесены по расположению штабов и складам с боеприпасами.

The Syrian Air Force Mi-8/17 was shot down by MANPADS in the province of #Idlib near Nairab-Qmenas. pic.twitter.com/eH4c50k8sI