Турция созывает экстренное заседание НАТО по Идлибу

Заседание состоится сегодня в Брюсселе.

Турция созывает экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибской зоне деэскалации.

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Заседание пройдет в пятницу в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, передает Анадолу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в Twitter, что Анкара инициировала экстренное заседание Альянса, основываясь на статье 4-й Североатлантического договора.

Статья 4-я предполагает, что «договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

Как сообщал УНИАН, в результате воздушного удара сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения.

Активную поддержку продвижению сторонников режима Башара Асада оказывает Россия.