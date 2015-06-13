Следом за Москвой, в Ростове-на-Дону неизвестные совершили нападение на украинское консульство (фото)
Неизвестные разбили стекла в здании генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону и закидали его яйцами и мусором.
Об этом сообщил РИА Новости украинский консул в Ростове Александр Ковтун.
По его словам, около 1 часа ночи на субботу к консульству прибыла организованная толпа людей.
"Они побили стекла, все вокруг консульства. Сорвали вывески и кирпичами закидали, яйцами, помидорами, мусором всяким", — сказал консул.
По его словам, на месте работают следователи. На место также прибыл генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко. В региональном главке МВД России пока не стали комментировать этот инцидент.
В свою очередь, депутат регионального парламента России Екатерина Стенякина на своей странице в Twitter назвала события возле украинского консульства "провокацией".
В #Ростов'е неизвестные напали на ген.консульство Украины. Думаю,это провокаторы. Количество граждан Украины в Рост.обл. очень большее.
— Стенякина Екатерина (@Stenyakina) 12 июня 2015
Ранее УНИАН сообщал, что 12 июня после празднования дня России примерно в 22.30 около ста молодых людей подошли к посольству Украины в Москве на Леонтевском переулке и забросали его яйцами.