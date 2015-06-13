Следом за Москвой, в Ростове-на-Дону неизвестные совершили нападение на украинское консульство (фото)

04:19, 13 июня 2015
Мир
18967 0

Неизвестные разбили стекла в здании генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону и закидали его яйцами и мусором.

vk.com/rostovnadonu

Об этом сообщил РИА Новости украинский консул в Ростове Александр Ковтун.

По его словам, около 1 часа ночи на субботу к консульству прибыла организованная толпа людей.

"Они побили стекла, все вокруг консульства. Сорвали вывески и кирпичами закидали, яйцами, помидорами, мусором всяким", — сказал консул.

vk.com/rostovnadonu

По его словам, на месте работают следователи. На место также прибыл генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко. В региональном главке МВД России пока не стали комментировать этот инцидент.

vk.com/rostovnadonu

В свою очередь, депутат регионального парламента России Екатерина Стенякина на своей странице в Twitter назвала события возле украинского консульства "провокацией".

vk.com/rostovnadonu

Ранее УНИАН сообщал, что 12 июня после празднования дня России примерно в 22.30 около ста молодых людей подошли к посольству Украины в Москве на Леонтевском переулке и забросали его яйцами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter