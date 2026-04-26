Популярный украинский юморист пополнил ряды ВСУ

Украинский юморист и ведущий Данил Белый стал военнослужащим. Этой новостью он поделился в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром" и рассказал подробности.

"Я официально оформился год назад, до этого просто был с бригадой, помогал 3-й штурмовой, мы делали медийные проекты. А потом уже все – оформили. Я теперь военнослужащий, до конца уже", – подчеркнул Данил.

Мужчина также признался, чем сейчас занимается на службе.

Видео дня

"В основном я занимаюсь креативом. Я ведущий "Движа", когда нужно что-то придумать, меня иногда привлекают. Позволяют мне участвовать в крупных проектах, и мы творим", – добавил Белый.

Военный также отметил, что в армии не хватает людей. Поэтому он публично обратился к мужчинам творческих профессий со следующими словами:

"Все люди творческих профессий! Вы нужны армии, потому что очень много работы. Есть работа с пропагандой, с рекрутингом, есть куча работы. Просто приходите и будьте полезны армии. Все!".

Напомним, ранее актер-воин Игорь Ласточкин впервые за долгое время вышел на связь после мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: