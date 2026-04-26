Звезда 'Довбуша' эмоционально высказался о своей брони: 'Не должен подвести'

Алексей также рассказал о своем графике на данный момент.

Известный актер театра и кино, народный артист Украины Алексей Гнатковский высказался о своей брони.

Звезда фильмов "Довбуш" и "Гуцулка Ксеня" признался, что сейчас много играет на сцене, чтобы "не подвести надежды государства".

"Театр – моя основная работа. Государство оставило меня в театре – дало броню. То есть я не на фронте, следовательно, я должен там так "отпахать", чтобы оправдать эту броню. Те усилия, которые прилагаются на фронте, я здесь, в тылу, должен оправдать. И это очень важно", – подчеркнул 40-летний актер в интервью проекту "Ближче до зірок".

Гнатковский добавил, что очень любит свою профессию. Поэтому каждый день выкладывается на полную, чтобы быть полезным.

"Бывает по 35 спектаклей в месяц. Это значит, что у меня бывает по два спектакля в день", - отметил Алексей, который вместе с женой Ольгой занимается также волонтерским фондом и помогает украинским воинам.

